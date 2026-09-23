«Надо было уволить его вместе с Алмейдой». Непобеждённый боец UFC ответил Волкову

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит ответил на ироничное высказывание россиянина Александра Волкова, который указал, что Джошу дали бой с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом, поскольку он психически больной человек.

«Может, ему стоит подхватить мою «психическую болезнь», раз он проиграл двум последним парням, которых я победил? Кто-нибудь вообще смотрел бои Волкова от начала до конца? Ему повезло, что он до сих пор в составе. Надо было уволить его, этого скучного ублюдка, когда уволили Алмейду», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.