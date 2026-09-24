15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 8. Утро. Ринг A. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Они мне не нравятся». Легенда UFC раскритиковал бойцов, навязывающих борьбу и контроль

«Они мне не нравятся». Легенда UFC раскритиковал бойцов, навязывающих борьбу и контроль
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) американец Чак Лидделл выступил с критикой в отношении бойцов смешанных единоборств, который побеждают за счёт борьбы и контроля соперника по ходу поединка.

«Мне не нравятся парни, которые пытаются бороться и контролировать соперников. Они не пытаются финишировать их. Я ничего не имею против борьбы. Мне нравится борьба. Хороший граунд-энд-паунд? Отлично! Но парни, которые просто сидят там и пытаются победить, лишь удерживая соперника, мне не нравятся», — приводит слова Лидделла портал Sherdog.

Материалы по теме
Вы можете ненавидеть Хокита, но его подход работает. Титульник в UFC – всего за год!
Вы можете ненавидеть Хокита, но его подход работает. Титульник в UFC – всего за год!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android