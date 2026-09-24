«Они мне не нравятся». Легенда UFC раскритиковал бойцов, навязывающих борьбу и контроль

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) американец Чак Лидделл выступил с критикой в отношении бойцов смешанных единоборств, который побеждают за счёт борьбы и контроля соперника по ходу поединка.

«Мне не нравятся парни, которые пытаются бороться и контролировать соперников. Они не пытаются финишировать их. Я ничего не имею против борьбы. Мне нравится борьба. Хороший граунд-энд-паунд? Отлично! Но парни, которые просто сидят там и пытаются победить, лишь удерживая соперника, мне не нравятся», — приводит слова Лидделла портал Sherdog.