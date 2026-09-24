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42-летний Тони Фергюсон проведёт титульный бой по правилам бокса 26 сентября

42-летний Тони Фергюсон проведёт титульный бой по правилам бокса 26 сентября
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42-летний обладатель чемпионского титула Misfits Boxing в среднем весе американец Тони Фергюсон проведёт бой по правилам бокса с бойцом ММА американцем египетского происхождения Махмудом Себи на турнире Misfits, который пройдёт 26 сентября в Майами (Флорида). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба Misfits

Для Тони это будет третий бой по правилам бокса. В дебютном поединке, который прошёл 30 августа 2025 года в Манчестере, Фергюсон победил пуэрториканца Натаниэля Бустаманте.

До перехода в ММА Себи построил карьеру в классической борьбе, представляя Египет, а позже — США. Махмуд принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в категории до 75 кг. В ММА Себи перешёл в 2021 году. Его профессиональный рекорд составляет шесть побед и три поражения.

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