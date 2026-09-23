Джастин Гейджи категорично ответил, согласен ли подраться с Арманом Царукяном

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи дал предварительное согласие на проведение поединка со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном.

«[Арман] следующий в титульной очереди. Если и когда я буду защищать этот чемпионский пояс, то драться буду именно с ним. Просто сейчас не знаю [когда]. Я собираюсь наслаждаться тем, что я чемпион, до конца года. Я приму деловое решение и жизненное решение, когда придёт время», — приводит слова Гейджи аккаунт Home of Fight.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.