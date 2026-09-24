Волков: Нганну всё ещё непобедим, а Аспиналл — настоящий чемпион, и мне его жаль

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков лестно высказался в адрес англичанина Тома Аспиналла и камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис Нганну по-прежнему непобедим. Я знаю, что с ним трудно иметь дело, но этот парень всё ещё непобедим. Фрэнсис Нганну — один из лучших. Том Аспиналл тоже. Я считаю Тома настоящим чемпионом. Мне немного жаль его, поскольку эта травма в некотором роде разрушила его карьеру. Всё выглядело совсем иначе перед боем с Ганом. У него была такая хорошая победная серия и такая классная позиция. Если бы я был на его месте, то был бы немного разочарован. Но ничего не поделаешь. У меня своя карьера и свои цели. Это произошло и открыло возможность для меня. Просто дайте её мне», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.