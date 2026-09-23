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Результаты дня 23 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Результаты дня 23 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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Сегодня, 23 сентября, прошёл очередной день чемпионата Европы по боксу на «Асикс Арене» в болгарской Софии, в рамках которого выступили также члены национальной команды России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты на 23 сентября:

Женщины, 1/4 финала.

До 54 кг: Сирин Шарааби (Италия) – Анастасия Кооль – 2:3.
До 57 кг: Людмила Воронцова – Марина Мулярчик (Беларусь) – 4:1.

Женщины, 1/2 финала.

До 48 кг: Юлия Чумгалакова – Ангелика Криштофорская (Польша) – 5:0.
До 65 кг: Азалия Аминева – Элида Кочарян (Армения) – 5:0.
До 70 кг: Надежда Голубева – Бюсеназ Сюрменели (Турция) – 2:3.
До 75 кг: Аоифе О’Рурк (Ирландия) – Салтанат Меденова – 4:1.
До 80 кг: Анастасия Демурчян – Стелла Блажкова (Чехия) – 5:0.
Свыше 80 кг: София Жира (Венгрия) – Ксения Олифиренко – 0:5.

Мужчины, 1/4 финала.

До 60 кг: Радослав Росенов (Болгария)Всеволод Шумков – 3:2.
До 80 кг: Михал Пеньхла (Польша) – Чеэрав Ашалаев – 0:5.
До 75 кг: Исмаил Муцольгов – Пилип Акилов (Венгрия) – 4:1.

Мужчины, 1/2 финала.

До 50 кг: Баир Батлаев – Рудольф Гарбоян (Армения) – 5:0.
До 70 кг: Макан Траоре (Франция) – Сергей Колденков – 0:4.
До 85 кг: Антонио Грабич (Хорватия) – Дмитрий Карманов – 0:5.
Свыше 90 кг: Давид Суров – Ахмед Хагаг (Австрия) – 5:0.

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