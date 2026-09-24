15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 8. Утро. Ринг A. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян оценил шансы Илии Топурии в возможном бою с Пэдди Пимблеттом

Арман Царукян оценил шансы Илии Топурии в возможном бою с Пэдди Пимблеттом
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт возможного поединка между испано-грузином Илией Топурией и англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Трудно сказать [кто победит]. Зависит от того, в какой форме Илия подойдёт [к этому поединку]. Либо он будет блистателен и нокаутирует Пэдди, либо грандиозно ему проиграет, поскольку у Пэдди есть крепкая челюсть, а Топурия обычно побеждает нокаутом, понимаешь? Нокаутировать Пэдди будет трудно, и у Пимблетта также хорошее кардио, так что это бой с шансами 50 на 50. Нет. Может быть, Илия будет ещё более мотивированным, более голодным, будет сверхсосредоточенным и станет намного лучше, чем был раньше», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме