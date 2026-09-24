Арман Царукян оценил шансы Илии Топурии в возможном бою с Пэдди Пимблеттом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался насчёт возможного поединка между испано-грузином Илией Топурией и англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Трудно сказать [кто победит]. Зависит от того, в какой форме Илия подойдёт [к этому поединку]. Либо он будет блистателен и нокаутирует Пэдди, либо грандиозно ему проиграет, поскольку у Пэдди есть крепкая челюсть, а Топурия обычно побеждает нокаутом, понимаешь? Нокаутировать Пэдди будет трудно, и у Пимблетта также хорошее кардио, так что это бой с шансами 50 на 50. Нет. Может быть, Илия будет ещё более мотивированным, более голодным, будет сверхсосредоточенным и станет намного лучше, чем был раньше», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.