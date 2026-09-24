«Смог бы его разбить». Ковингтон – о возможных перспективах Махачева в RAF

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон поделился мнением о том, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев мог бы выступить в RAF (Real American Freestyle) — американской профессиональной лиге по вольной борьбе.

«Как бы Махачев выступил бы в RAF? Не думаю, что Ислам показал бы себя очень хорошо. Мне кажется, он больше самбист. Он любит делать перекаты, любит отдавать спину и часто выходит за спину соперника.

Не знаю, думаю, ему было бы очень тяжело в чистой борьбе. Он хорош, когда может смешивать борьбу с ударной техникой: заставлять людей думать, что он идёт в проход, наносить удары, а потом действительно идти в ноги.

Но я думаю, что в традиционной борьбе Исламу пришлось бы очень тяжело. Однако если он когда-нибудь захочет доказать мне обратное, я с удовольствием приглашу его на ковёр RAF. Я знаю, что и его смог бы разбить. К тому же это было бы громкое имя для организации», — сказал Ковингтон в интервью Full Mount MMA Media.

На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.