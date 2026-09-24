Гейджи объяснил, почему Топурия должен уйти из лёгкого веса, упомянув Царукяна и Пимблетта

Чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи оценил перспективы испано-грузина Илии Топурии. Летом Гейджи нанёс Топурии первое поражение в карьере и завоевал титул.

«Он утверждает, что я подложил что-то в перчатки. Пусть так считает дальше. Если он признает честное поражение, то как будет рассчитывать на успех в реванше? Я же проломил ему лицо!

Если говорить откровенно, не думаю, что Топурия подходит для лёгкого веса. Ему следует вернуться в полулёгкий дивизион, победить там Алекса Волкановски и удерживать пояс до 66 кг. Не считаю, что у него получится снова завоевать чемпионство в лёгком весе. Царукяна он не одолеет, с Пимблеттом тоже возникнут сложности. В этой категории сейчас слишком много сильных претендентов. У Топурии хорошие навыки, поэтому исключать ничего нельзя. Но мне показалось, что он недостаточно крупный для этого дивизиона. Эта мысль пришла мне во время боя в октагоне», — приводит слова Гейджи аккаунт Championship Rounds со ссылкой на слова американца в подкасте Эндрю Шульца.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и одно поражение.