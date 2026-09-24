«Посмотрите, как он побеждал». Доусон – о перспективах Усмана Нурмагомедва в UFC

Американский боец смешанных единоборств Грант Доусон высказался о перспективах чемпиона PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова в случае его перехода в UFC.

«Думаю, его нужно сразу бросить в бой с лучшими из лучших. Давайте начистоту: он это доказал. Он не чемпион какой-то никому не известной организации. PFL, вероятно, вторая по величине организация в США, если не в мире. Возможно, RIZIN или кто-то ещё может с этим поспорить. Но посмотрите, как он побеждал соперников: он непобеждённый, одержал много досрочных побед», — приводит слова Доусона MMAJunkie.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании россиянина. На профессиональном счету 28-летнего Нурмагомедова 22 победы, ни одного поражения и один бой, признанный несостоявшимся.