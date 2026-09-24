Руффи впервые высказался о поражении от Царукяна на турнире UFC 331

Бразилец Маурисио Руффи впервые прокомментировал своё поражение от российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Перед боем я был настолько уверен в себе, что хотел впервые пройти через всё, с чем только мог столкнуться, и не стремился быстро завершить поединок нокаутом в первом раунде. Я хотел преодолеть то, что было у меня в голове, на что иногда влияли другие люди — слишком много разговоров. Я также хотел доказать самому себе, что со мной всё в порядке.

Поэтому я хотел защищаться от всех попыток перевода в партер и не стремился быстро закончить бой нокаутом. Я хотел выйти из этого поединка лучшим бойцом. Под «лучшим» я имею в виду способность проходить через разные ситуации, не только чтобы всё стало понятно окружающим, но и чтобы самому понять, насколько я готов к этому. Я знаю, что готов. Но одного знания недостаточно, чтобы доказать самому себе свою готовность.

Я на 100 процентов сосредоточился на том, чтобы пройти через все возможные ситуации в бою и найти ответ на каждую из них», — приводит слова Руффи MMAJunkie со ссылкой на соцсети бойца.

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.