Американский боец предложил организовать бой Усмана Нурмагомедова и Армана Царукяна

Американский боец смешанных единоборств Грант Доусон назвал трёх бойцов, с которым может провести бой чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедова в случае его перехода в UFC.

«Думаю, ему нужно дать громкое имя. Можно организовать ему бой с Максом Холлоуэем, Чарльзом Оливейрой или Арманом Царукяном, если к тому моменту Арман не станет чемпионом. В этом есть смысл. Можно даже сразу дать ему титульный бой. Такое уже практиковали», — приводит слова Доусона MMAJunkie.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании россиянина. На профессиональном счету 28-летнего Нурмагомедова 22 победы, ни одного поражения и один бой, признанный несостоявшимся.