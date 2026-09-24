15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 8. Утро. Ринг A. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боец предложил организовать бой Усмана Нурмагомедова и Армана Царукяна

Американский боец предложил организовать бой Усмана Нурмагомедова и Армана Царукяна
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Грант Доусон назвал трёх бойцов, с которым может провести бой чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедова в случае его перехода в UFC.

«Думаю, ему нужно дать громкое имя. Можно организовать ему бой с Максом Холлоуэем, Чарльзом Оливейрой или Арманом Царукяном, если к тому моменту Арман не станет чемпионом. В этом есть смысл. Можно даже сразу дать ему титульный бой. Такое уже практиковали», — приводит слова Доусона MMAJunkie.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в подписании россиянина. На профессиональном счету 28-летнего Нурмагомедова 22 победы, ни одного поражения и один бой, признанный несостоявшимся.

Материалы по теме
Сонг принял спокойно, в UFC — осудили. Подводим итоги выходки Усмана Нурмагомедова
Сонг принял спокойно, в UFC — осудили. Подводим итоги выходки Усмана Нурмагомедова