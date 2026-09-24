Рамазанов: Царукян победит Гейджи в титульном бою, причём в доминирущей манере

Российский боец АСА Шамиль Рамазанов высказался о перспективах соотечественника Армана Царукяна в UFC.

«Царукян одержал сумасшедшую победу очень ярким финишем. Думаю, теперь вопрос следующего титульного боя отпадает. У UFC просто нет выбора, поскольку кандидатов, кроме Армана, сейчас нет. Тем более после такого завершения боя, где Царукян показал характер и свою универсальность.

Думаю, зимой состоится бой Армана с Гейджи. Джастина нельзя списывать со счетов, но слабо верится в его победу. Думаю, что Арман победит, причём заберёт пояс в доминирующей манере», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.