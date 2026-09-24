Вальтер Уокер назвал бойца, с которым хотел бы сразиться за титул UFC

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер назвал соперника, с которым хотел бы сразиться за титул.

«Джош побеждает Сириля Гана, а потом UFC даёт мне бой с Хокитом. Я мечтаю об этом. Заслужил ли Хокит бой за пояс? Конечно. Он побеждает в боях и делает то, что нравится UFC. Это интересный боец. Кто-то думает, что я не смогу провести крутой поединок с ним?» — приводит слова Уокера издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США, титул в тяжёлом весе оспорят француз Сириль Ган и американец Джош Хокит.

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