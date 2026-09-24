Расписание дня 24 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 24 сентября, в Софии, Болгария, пройдёт очередной день чемпионата Европы по боксу среди любителей, в котором принимает участие сборная России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

13:30. Женщины. До 54 кг. 1/2 финала. Анастасия Кооль (Россия) — Сара Чиркович (Сербия);

14:10. Мужчины. До 55 кг. 1/2 финала. Вячеслав Рогозин (Россия) — Амин Маммадзада (Азербайджан);

14:50. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Оладимеджи Шитту Тоурид (Англия);

18:00. Женщины. До 48 кг. Финал. Анна Охота (Украина) — Юлия Чумгалакова (Россия);

18:15. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала. Людмила Воронцова (Россия) — Эсра Йылдыз Кахраман (Турция);

18:35. Женщины. До 80 кг. Финал. Лиза Эдель О'Рурк (Ирландия) — Анастасия Демурчян (Россия);

18:50. Женщины. Свыше 80 кг. Финал. Ксения Олифиренко (Россия) — Хавванур Кетхюда (Турция);

19:05. Мужчины. До 50 кг. Финал. Баир Батлаев (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан);

19:35. Мужчины. До 75 кг. 1/2 финала. Рами Мофид Киван (Болгария) — Исмаил Муцольгов (Россия);

19:55. Мужчины. До 85 кг. Финал. Жуниор Тада (Франция) — Дмитрий Карманов (Россия).

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября соревнования проводятся в два этапа — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.