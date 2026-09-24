Абубакар Вагаев выступит на UFC 333, есть соперник — Sherdog
Бывший чемпион ACA россиянин Абубакар Вагаев выступит на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает издание sherdog.com.
Соперником Вагаева станет австралиец Джейкоб Малкун.
Абубакару Вагаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2026-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа.
Джейкобу Малкуну 31 год. Австралиец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего в его активе в престижнейшей организации мира шесть побед и три поражения.
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