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Абубакар Вагаев выступит на UFC 333, есть соперник — Sherdog

Абубакар Вагаев выступит на UFC 333, есть соперник — Sherdog
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Бывший чемпион ACA россиянин Абубакар Вагаев выступит на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает издание sherdog.com.

Соперником Вагаева станет австралиец Джейкоб Малкун.

Абубакару Вагаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2026-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа.

Джейкобу Малкуну 31 год. Австралиец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего в его активе в престижнейшей организации мира шесть побед и три поражения.

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