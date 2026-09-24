«Я намного лучше этого парня». Мокаев заявил о готовности сразиться с Джошуа Ваном

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев заявил о готовности сразиться с действующим чемпионом организации американцем Джошуа Ваном.

«Ван дошёл до решения с Коди Дарденом, которого я финишировал за одну минуту. Он проиграл Чарльзу Джонсону нокаутом, в то время как установил рекорд по числу тейкдаунов в 57 кг и победил его. Я намного лучше этого парня. Если в UFC действительно лучшие сражаются с лучшими, устройте этот бой», — приводит слова Мокаева ресурс ACD MMA.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одно поражение.