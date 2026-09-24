15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 8. Вечер. Ринг A. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я намного лучше этого парня». Мокаев заявил о готовности сразиться с Джошуа Ваном

«Я намного лучше этого парня». Мокаев заявил о готовности сразиться с Джошуа Ваном
Комментарии

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев заявил о готовности сразиться с действующим чемпионом организации американцем Джошуа Ваном.

«Ван дошёл до решения с Коди Дарденом, которого я финишировал за одну минуту. Он проиграл Чарльзу Джонсону нокаутом, в то время как установил рекорд по числу тейкдаунов в 57 кг и победил его. Я намного лучше этого парня. Если в UFC действительно лучшие сражаются с лучшими, устройте этот бой», — приводит слова Мокаева ресурс ACD MMA.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Мухаммад Мокаев вызвал Жана Силву на борцовский поединок RAF в ноябре