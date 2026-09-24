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Джастин Гейджи заявил, что готов провести следующий бой с Конором Макгрегором

Джастин Гейджи заявил, что готов провести следующий бой с Конором Макгрегором
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Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи заявил о готовности провести следующий бой с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«У Конора Макгрегора остался один бой по контракту. Хотел бы я бой с Конором? Да, было бы весело… Очень весело.

Сможет ли он выступить здоровым? Мне плевать. Лучший сценарий: он выходит и травмируется к чертям в первые пять секунд», — сказал Гейджи в подкасте Flagrant.

Ранее менеджер Гейджи оценил победу Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи на UFC 331.

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