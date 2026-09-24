15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 8. Вечер. Ринг A. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Видел солнце дважды за 12 дней». Гейджи рассказал о трудностях перед боем с Хабибом

«Видел солнце дважды за 12 дней». Гейджи рассказал о трудностях перед боем с Хабибом
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи рассказал о трудностях заключительных дней подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, состоявшемся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я человек привычки. Я был в Абу-Даби во время ковида, нас держали в отеле. Видел солнце дважды за 12 дней. У них другая еда. Там нет молока, а я люблю молоко. У них другая вода. Если вы зависите от привычек, вам конец.

О чём скучал? О чёртовой говядине ангус! Я не понимал, что я ел, это была и не козлятина, и не баранина», — сказал Джастин Гейджи в подкасте Flagrant.

Материалы по теме
Джастин Гейджи заявил, что готов провести следующий бой с Конором Макгрегором