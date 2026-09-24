Стал известен следующий соперник Мовлида Хайбулаева в PFL

Непобеждённый российский боец смешанного стиля Мовлид Хайбулаев выступит на турнире PFL, который состоится 14 ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Соперником россиянина станет француз алжирского происхождения Асаэль Аджудж.

Хайбулаеву 35 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2021-го выступает в PFL. Дважды становился победителем Гран-при в полулёгком весе (до 65 кг). В декабре стало известно, что Хайбулаев отстранён на год от выступлений из-за проваленного допинг-теста.

Асаэлю Аджуджу 27 лет. Француз дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, спортсмен имеет опыт выступлений в Bellator. С 2024 года дерётся в PFL.