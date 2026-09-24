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Артём Сусленков сразится с Сергеем Кузьминым 16 октября в Грозном

Артём Сусленков сразится с Сергеем Кузьминым 16 октября в Грозном
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Поединок между россиянами Артёмом Сусленковым и Сергеем Кузьминым возглавит вечер профессионального бокса, который состоится 16 октября в Грозном.

Поединок, рассчитанный на восемь раундов, пройдёт в супертяжёлом весе.

Артёму Сусленкову 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Всего на его счету 15 побед (10 – нокаутом) и ни одного поражения. В его активе победа над бывшим претендентом на мировой титул британцем Джо Джойсом.

Сергею Кузьмину 39 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 19 побед, из которых 14 нокаутом, и три поражения.

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