Артём Сусленков сразится с Сергеем Кузьминым 16 октября в Грозном

Поединок между россиянами Артёмом Сусленковым и Сергеем Кузьминым возглавит вечер профессионального бокса, который состоится 16 октября в Грозном.

Поединок, рассчитанный на восемь раундов, пройдёт в супертяжёлом весе.

Артёму Сусленкову 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Всего на его счету 15 побед (10 – нокаутом) и ни одного поражения. В его активе победа над бывшим претендентом на мировой титул британцем Джо Джойсом.

Сергею Кузьмину 39 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 19 побед, из которых 14 нокаутом, и три поражения.