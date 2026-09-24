Двалишвили заявил, что в UFC хотели уволить его из-за нежелания драться со Стерлингом

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили заявил, что руководство организации хотело его уволить из-за нежелания драться с одноклубником Алджамейном Стерлингом.

«Раньше я не нравился Дане [Уайту]. Что я сделал? Не знаю… Говорил глупые вещи, нет, совсем не глупые, я говорил от сердца, сказал: «Не хочу драться с моим другом Алджамейном Стерлингом». И он ответил что-то вроде: «Если ты не хочешь драться, можешь подраться в другом месте», — сказал Двалишвили в интервью стримеру N3on.

Ранее Двалишвили заявил, что Илия Топурия заслуживает немедленного реванша с Джастином Гейджи.

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