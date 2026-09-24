15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 8. Вечер. Ринг A. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это неприемлемо». Тренер Двалишвили назвал главную ошибку Руффи в бою с Царукяном

«Это неприемлемо». Тренер Двалишвили назвал главную ошибку Руффи в бою с Царукяном
Комментарии

Рэй Лонго, тренер экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили, прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Сначала казалось, что всё складывается по сценарию Руффи, но никогда нельзя расслабляться. Мы уже видели такое… Некоторые парни думают: «Осталось всего 10 секунд, никто ничего не будет делать». И это просто неприемлемо, чёрт возьми. Просто неприемлемо. Как можно так себя вести?

Фатальная ошибка. Даже гонг ничего не значит. Рефери должен всё остановить. Вы всегда должны быть начеку», — сказал Лонго в подкасте Anik & Florian Podcast.

Материалы по теме
Руффи впервые высказался о поражении от Царукяна на турнире UFC 331