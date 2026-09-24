«Это неприемлемо». Тренер Двалишвили назвал главную ошибку Руффи в бою с Царукяном

Рэй Лонго, тренер экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили, прокомментировал победу россиянина Армана Царукяна в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Сначала казалось, что всё складывается по сценарию Руффи, но никогда нельзя расслабляться. Мы уже видели такое… Некоторые парни думают: «Осталось всего 10 секунд, никто ничего не будет делать». И это просто неприемлемо, чёрт возьми. Просто неприемлемо. Как можно так себя вести?

Фатальная ошибка. Даже гонг ничего не значит. Рефери должен всё остановить. Вы всегда должны быть начеку», — сказал Лонго в подкасте Anik & Florian Podcast.