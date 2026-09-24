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Руффи — о поражении от Царукяна: был уверен, что закончу бой во втором раунде

Руффи — о поражении от Царукяна: был уверен, что закончу бой во втором раунде
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Бразильский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Маурисио Руффи прокомментировал поражение в поединке с россиянином Арманом Царукяном, состоявшемся 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Когда я отправил его во флеш-нокдаун и почувствовал, что его силы начинают уходить, понял, что контролирую бой. Я видел, как он отреагировал, когда я ударил его локтем в область рёбер, а он пытался защититься. Он понёс урон, его глаз сильно заплыл. Я нанёс немало ударов и был уверен, что закончу бой во втором раунде», — сказал Руффи в социальных сетях.

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