Анастасия Кооль уступила в полуфинале чемпионата Европы по боксу

В Софии, Болгария, завершился полуфинальный поединок чемпионата Европы по боксу среди любителей в весовой категории до 54 кг. Россиянка Анастасия Кооль встретилась с представительницей Сербии Сарой Чиркович.

Победу со счётом 5-0 одержала спортсменка из Сербии. Россиянка завоевала бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября соревнования проводятся в два этапа — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию чемпионата Европы по боксу — 2026.