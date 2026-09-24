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Гейджи: Топурия выдумал несуществующий мир, где он непобедим

Гейджи: Топурия выдумал несуществующий мир, где он непобедим
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Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи высказался о бывшем сопернике и экс-чемпионе организации в двух весовых категориях грузине Илии Топурии.

«Мне кажется, что он выдумал несуществующий мир. И это работало на него, учитывая, как он выступал. Что я имею в виду? Он поверил, что он несокрушимый и непобедимый. Но такого не может быть. Никто, чёрт возьми, не может быть несокрушимым и непобедимым. Проводить вечеринки [перед боем], обновлять профиль [перед боем], это всё об этом», — сказал Гейджи в подкасте Flagrant.

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