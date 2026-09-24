Тайсон Фьюри сразится с Энтони Джошуа 11 декабря в Великобритании

Промоутер Турки Аль аш-Шейх официально анонсировал поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец — золотой медалист Олимпиады — 2012, спортсмен дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019 году – двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.