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Опубликован официальный постер боя Фьюри — Джошуа

Опубликован официальный постер боя Фьюри — Джошуа
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Опубликован официальный постер поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который состоится 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

Фото: Matchroom Boxing

Энтони Джошуа 36 лет. Британец — золотой медалист Олимпиады — 2012, спортсмен дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017 году — объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.

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