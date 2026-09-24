Дана Уайт прокомментировал анонс боя Фьюри — Джошуа

Генеральный директор UFC Дана Уайт, выступивший соорганизатором поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, прокомментировал анонс.

«Более 10 лет поклонники бокса ждали поединка в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. У них 66 побед и 52 нокаута на двоих, множество титулов чемпиона мира. 11 декабря два самых статусных супертяжеловеса поколения наконец сойдутся, а победитель займёт место в истории супертяжёлого веса», — приводит слова Уайта издание The Ring.

Бой Фьюри – Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.