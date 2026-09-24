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Чемпионат Европы по боксу. День 8. Вечер. Ринг A. Полуфиналы
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18:00 Мск
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Россиянин Ашалаев вышел в финал чемпионата Европы по боксу

Россиянин Ашалаев вышел в финал чемпионата Европы по боксу
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В Софии, Болгария, завершился полуфинальный поединок чемпионата Европы по боксу среди любителей в весовой категории до 80 кг. Россиянин Чеэрав Ашалаев встретился с британцем Оладимеджи Шитту Тоуридом.

Победу со счётом 4-1 одержал представитель России, в финале он сразится с сербом Растко Симичем.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября соревнования проводятся в два этапа — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию чемпионата Европы по боксу – 2026.

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