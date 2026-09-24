«Даже не понял, что он избит». Гейджи признался, что почти не помнит бой с Топурией

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи признался, что практически не помнит свой поединок с грузином Илией Топурией, состоявшийся на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Я не вглядывался в его лицо. Я увидел, когда ударил его апперкотом [в первом раунде], что он закрыл глаз, увидел кровь и подумал: «Отлично». Вот и всё. Это всё, что я помню.

Я сел в углу после четвёртого раунда и спросил: «Это был третий или четвёртый раунд?» Меня переспросили, и я сказал: «Сколько раундов осталось?!» А затем тренер в моём углу прокричал: «Всё, всё!» И я не понял, потому что я даже не понимал, что он избит. Вообще. Его поведение в четвёртом раунде? Дастин Порье оказывался в такой же ситуации… Вы видели лицо Эдди Альвареса, когда он меня нокаутировал?» — сказал Гейджи в подкасте Flagrant.