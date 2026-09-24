Боксёр Сусленков назвал фаворита боя Фьюри — Джошуа

Входящий в топ-10 рейтинга WBA в супертяжёлом весе россиянин Артём Сусленков прокомментировал анонс поединка между бывшими чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Честно, до последнего не верил, что они подерутся. Слишком много раз всё срывалось. Но раз анонс официальный, ждём бой. Мой фаворит – Фьюри. Он умнее, нестандартнее и выносливее. У Джошуа один путь — ранний нокаут, пока есть силы. Если не успеет в первых пяти-шести раундах, Фьюри перебоксирует или добьёт позже. Но интрига именно в этом», — сказал Сусленков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Сусленков 16 октября в Грозном проведёт бой с соотечественником Сергеем Кузьминым.