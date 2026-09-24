Джошуа прокомментировал официальный анонс боя с Тайсоном Фьюри в Великобритании

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа прокомментировал официальный анонс его поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Бой состоится 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

«Я вдохновляю целое поколение», — написал Джошуа на своей странице в социальной сети X.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец — золотой медалист Олимпиады-2012, спортсмен дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019 году – двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.