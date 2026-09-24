Менеджер Фьюри: команда связалась с VADA, мы готовы начать тестирование в любой момент

Менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун заявил, что команда боксёра связалась с Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA) для прояснения ситуации с допинг-тестированием перед боем против Энтони Джошуа.

«Мы позвонили Маргарет Гудман, чтобы спросить, в чём дело. Нас ещё не просили сдать какие-либо допинг-пробы. Как только нам скажут, что всё готово и нужно начинать тестирование, — без проблем. Завтра, сегодня. Тайсон делает это каждый раз», — приводит слова Брауна Boxing King Media в социальной сети Х.

По словам Брауна, Гудман сообщила ему, что промоутер Джошуа Эдди Хирн звонил и настаивал на начале тестирования, проверяя, началось ли оно.