Хирн о пресс-конференции Фьюри — Джошуа: не уверен, что она состоится на следующей неделе

Промоутер Эдди Хирн заявил, что запланированная на следующую неделю пресс-конференция перед боем между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может не пройти.

«Мы должны провести пресс-конференцию на следующей неделе. Честно говоря, я не уверен, что она состоится, поскольку нам всё ещё нужно уладить несколько вопросов», — приводит слова Хирна Boxing King Media аккаунт в социальной сети Х.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец — золотой медалист Олимпиады-2012, спортсмен дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019 году – двукратным объединённым чемпионом.

Тайсону Фьюри 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.