Людмила Воронцова раздельным решением судей победила Эсру Йылдыз и вышла в финал ЧЕ

Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Людмила Воронцова победила представительницу Турции Эсру Йылдыз Кахраман. Их противостояние прошло в весовой категории до 57 кг. Таким образом, Людмила вышла в финал чемпионата Европы.

Поединок получился крайне упорным. Турчанка стартовала намного более резво, но россиянка постаралась поддержать заданный темп. Мощные размены продолжались на протяжении всего первого раунда. Под занавес трёхминутки с Йылдыз сняли балл, и судьи оценили отрезок в её пользу — 3:2. На старте второго раунда балл сняли уже с Воронцовой. В третьем раунде россиянка бросилась вперёд и в итоге вырвала победу.