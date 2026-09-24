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Чемпионат Европы по боксу. День 8. Вечер. Ринг A. Полуфиналы
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Исмаил Муцольгов вышел в финал ЧЕ, победив болгарского боксёра

Исмаил Муцольгов вышел в финал ЧЕ, победив болгарского боксёра
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Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянин Исмаил Муцольгов одержал победу раздельным решением судей (4-1) в бою с представителем Болгарии Рами Киваном. Их противостояние прошло в лимите 75 кг. Таким образом, член национальной команды России вышел в финал турнира.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 75 кг. 1/2 финала
24 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
Окончено
3
Рами Мофид Киван
Болгария
3
Коллум Макин
Англия

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.

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