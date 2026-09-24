Исмаил Муцольгов высказался о победе над Рами Киваном в полуфинале ЧЕ

Российский боксёр Исмаил Муцольгов прокомментировал победу над представителем Болгарии Рами Киваном в полуфинале чемпионата Европы по боксу в Софии.

«Соперник был хороший, местный боксёр, его хорошо поддерживали. Но мне удалось выиграть у местного боксёра. С первого раунда мы начали делать свою работу, как тренер сказал, я подошёл к этому, и всё получилось. Первый, второй, третий раунд чисто выиграл. Вот так», — сказал Муцольгов после боя.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.