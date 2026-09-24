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Россиянка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту и завоевала золото на ЧЕ

Россиянка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту и завоевала золото на ЧЕ
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Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Юлия Чумгалакова победила представительницу Украины Анну Охоту. Их противостояние прошло в финале весовой категории до 48 кг. Таким образом, Юлия выиграла золото и стала трёхкратной чемпионкой Европы.

Финал получился зрелищным. С первых секунд Чумгалакова бросилась в атаку. Территориальное преимущество забрала Охота, но она не успевала за россиянкой по скорости. По итогам первого отрезка все судьи отдали предпочтение Юлии. Во втором раунде картина практически не изменилась: Чумгалакова была максимально быстрой и выигрывала размены. На карточках четырёх судей она вела с комфортным преимуществом. В третьем раунде Юлия спокойно доработала до победы.

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