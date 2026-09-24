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Анастасия Демурчян уступила ирландке Лизе О’Рурк в финале чемпионата Европы

Анастасия Демурчян уступила ирландке Лизе О’Рурк в финале чемпионата Европы
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Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Анастасия Демурчян потерпела поражение в финале от представительницы Ирландии Лизе О’Рурк (1:4). Их противостояние прошло в весовой категории до 80 кг. Таким образом, Анастасия стала обладательницей серебряной медали.

С первых секунд соперницы пошли в размены. На записках судей доминировала ирландка — 4-1. Во втором раунде россиянка действовала удачнее, но по итогам отрезка её поддержали лишь две судьи. В третьем раунде Анастасия действовала максимально активно, однако О’Рурк использовала свои шансы и наносила точные удары, что принесло ей победу.

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