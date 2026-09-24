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Александр Шлеменко встретится с Бренданом Алленом на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе

Александр Шлеменко встретится с Бренданом Алленом на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе
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Американский боец Брендан Аллен проведёт следующий поединок против российского ветерана ММА Александра Шлеменко. Их бой состоится на турнире RAF 14, который пройдёт 23 октября в Лас-Вегасе.

Шторм имеет в своём рекорде 68 побед, 17 поражений, один бой был признан ничьей, а ещё один — несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире АСА 204 в Омске, Александр победил удушающим приёмом болгарина Николу Дипчикова.

Брендан Аллен провёл в профессиональном ММА 34 боя и одержал 27 побед при семи поражениях. 14 побед американец одержал сабмишенами, ещё шесть — нокаутами или техническими нокаутами, семь раз выигрывал решением судей.

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