Мурат Гассиев лишён титула WBA и переведён в статус регулярного чемпиона

Российский боксёр Мурат Гассиев лишён титула WBA Super в супертяжёлом весе и переведён в статус регулярного чемпиона WBA. Об этом сообщает Boxing News Online.

Гассиев завоевал пояс регулярного чемпиона WBA в декабре 2025 года, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в Дубае. В июле 2026 года он успешно защитил титул, нокаутировав немца Питера Кадиру в Москве. После того как украинец Александр Усик освободил пояс WBA Super, Гассиев был повышен до полноценного чемпиона мира.

Однако теперь WBA приняла решение разыграть вакантный титул Super в бою между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, который состоится 11 декабря в Кардиффе на стадионе «Принсипалити».