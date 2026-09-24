23-летняя Ксения Олифиренко завоевала серебро в финале ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Ксения Олифиренко уступила раздельным решением судей (2-3) представительнице Турции Хавванур Кетхюде в финальном поединке и завоевала серебряную медаль турнира. Их противостояние прошло в весовой категории свыше 80 кг.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.