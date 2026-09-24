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Дмитрий Карманов стал чемпионом Европы по боксу, одержав победу над французом

Дмитрий Карманов стал чемпионом Европы по боксу, одержав победу над французом
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Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянин Дмитрий Карманов победил единогласным решением судей (5-0) представителя Франции Жуниора Тада. Их противостояние прошло в финале весовой категории до 85 кг. Таким образом, Дмитрий выиграл золото и впервые стал чемпионом Европы.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 85 кг. Финал
24 сентября 2026, четверг. 20:50 МСК
Дмитрий Карманов
Окончено
5:0
Жуниор Тада

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.

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