Украинка демонстративно ушла с пьедестала, не дождавшись гимна России на ЧЕ по боксу

Украинская боксёрша Анна Охота покинула пьедестал во время церемонии награждения на чемпионате Европы по боксу в Софии, не дождавшись вручения золотой медали россиянке Юлии Чумгалаковой и исполнения гимна России. В финале весовой категории до 48 кг Чумгалакова победила Охоту единогласным решением судей — 5:0.

Во время церемонии награждения Охота получила серебряную медаль и грамоту, после чего сразу покинула пьедестал почёта и сняла награду с шеи.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.