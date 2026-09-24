26-летний россиянин Баир Батлаев остался с серебром в финале ЧЕ по боксу

Сегодня, 24 сентября, в рамках очередного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, 26-летний россиянин Баир Батлаев уступил раздельным решением судей (1-4) в бою с представителем Азербайджана Субханом Мамедовым. Их противостояние прошло в лимите 50 кг. Таким образом, член национальной команды России завоевал серебряную медаль турнира.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии проводятся в два захода — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки. В рамках данного турнира также принимают участие российский боксёры.