Результаты дня 24 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 24 сентября, в Софии, Болгария, прошёл очередной день чемпионата Европы по боксу среди любителей, в котором принимает участие сборная России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Женщины. До 54 кг. 1/2 финала. Анастасия Кооль (Россия) — Сара Чиркович (Сербия) — 0:5;

Мужчины. До 55 кг. 1/2 финала. Вячеслав Рогозин (Россия) — Амин Маммадзада (Азербайджан) — нокаут;

Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Оладимеджи Шитту Тоурид (Англия); — 4:1

Женщины. До 48 кг. Финал. Анна Охота (Украина) — Юлия Чумгалакова (Россия) — 0:5;

Женщины. До 57 кг. 1/2 финала. Людмила Воронцова (Россия) — Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) — 3:2;

Женщины. До 80 кг. Финал. Лиза Эдель О'Рурк (Ирландия) — Анастасия Демурчян (Россия) — 4:1;

Женщины. Свыше 80 кг. Финал. Ксения Олифиренко (Россия) — Хавванур Кетхюда (Турция) — 2:3;

Мужчины. До 50 кг. Финал. Баир Батлаев (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан) — 1:4;

Мужчины. До 75 кг. 1/2 финала. Рами Мофид Киван (Болгария) — Исмаил Муцольгов (Россия) — 1:4;

Мужчины. До 85 кг. Финал. Жуниор Тада (Франция) — Дмитрий Карманов (Россия) — 0:5.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября соревнования проводятся в два этапа — в 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.