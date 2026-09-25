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Тренер О’Мэлли: сейчас Царукян способен победить даже Махачева

Тренер О’Мэлли: сейчас Царукян способен победить даже Махачева
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Тренер известного бойца UFC Шона О’Мэлли Тим Уэлш высказался о дальнейших перспективах российско- армянского бойца Армана Царукяна в промоушене.

«Если такая победа не принесёт ему титульный бой, то я не знаю, что ещё он должен сделать. Царукян должен следующим драться за чемпионский пояс. Посмотрим, что решит UFC. Царукян не боится драться в стойке. Мне кажется, что прямо сейчас в лёгком весе никто не сможет победить его.

Он ещё молод и находится на пике. Кроме того, эта победа должна добавить ему уверенности. Арман получает удовольствие от боёв, приглашает блогеров в свой угол и всё такое… Считаю, что Царукян на 100% заслуживает титульный бой. Возможно, сейчас он способен победить даже Ислама Махачева», — сказал Уэлш в видео на своём YouTube-канале.

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