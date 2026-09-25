Дана Уайт может принять участие в вечере Фьюри — Джошуа

Президент UFC Дана Уайт может принять участие в боксёрском вечере между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, в рамках которого также может состояться бой Шакура Стивенсона с Мэнни Пакьяо, рассказал менеджер Фьюри Спенсер Браун.

По словам Брауна, переговоры по поводу поединка Стивенсона и Пакьяо продолжаются.

«Почему бы и нет? У Уайта нет контракта, но он может, знаете, поработать на Ring. Он может делать что угодно. Почему бы не пригласить его? Думаю, он может работать с Шакуром. Может ли Уайт присутствовать на мероприятии в качестве его менеджера? Не вижу причин, почему нет», — приводит слова Брауна аккаунт Boxing King Media в социальной сети Х.