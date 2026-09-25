Россиянин Асаф Чопуров дебютирует на UFC 333, где будет драться Пётр Ян — MMAJunkie

Российский и азербайджанский боец смешанных единоборств Асаф Чопуров подписал контракт с UFC, сообщает MMAJunkie.

По данным источника, дебют бойца в промоушене ожидается 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Соперник пока не определён.

Чопуров имеет рекорд 11-0 в профессиональных ММА и является чемпионом UAE Warriors в легчайшем весе. Все 11 побед россиянин одержал досрочно в десяти случаях.

До перехода в профессионалы Чопуров провёл 35 любительских боёв, одержав 34 победы. Он также является основным спарринг-партнёром действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Отметим, на UFC 333 Пётр Ян проведёт защиту против бывшего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили.